Уфимку вывезли в поле и насиловали два часа под угрозой оружия

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-27T10:35:23+03:00

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В Башкирии под Благовещенском изнасиловали и ограбили уфимку. 30-летняя женщина стала жертвой собственного знакомого.

По предварительной информации, 30-летний житель Ульяновской области вывез уфимку за город, где, угрожая пистолетом, надругался над ней прямо в машине. Как передают коллеги из UfacityNews.ru, издевательства продолжались около двух часов. После изнасилования мужчина отобрал у своей жертвы золотые украшения и скрылся. Женщина обратилась в полицию с заявлением в понедельник, 25 ноября.

Полицейские смогли поймать предполагаемого насильника. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовные дела за изнасилование и разбой. Ранее задержанный уже был судим за умышленной причинения тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU