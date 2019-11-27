2019-11-27T10:35:23+03:00
Происшествия

Уфимку вывезли в поле и насиловали два часа под угрозой оружия

Женщина стала жертвой собственного знакомого
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Полицейские задержали подозреваемогоПолицейские задержали подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Башкирии под Благовещенском изнасиловали и ограбили уфимку. 30-летняя женщина стала жертвой собственного знакомого.

По предварительной информации, 30-летний житель Ульяновской области вывез уфимку за город, где, угрожая пистолетом, надругался над ней прямо в машине. Как передают коллеги из UfacityNews.ru, издевательства продолжались около двух часов. После изнасилования мужчина отобрал у своей жертвы золотые украшения и скрылся. Женщина обратилась в полицию с заявлением в понедельник, 25 ноября.

Полицейские смогли поймать предполагаемого насильника. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовные дела за изнасилование и разбой. Ранее задержанный уже был судим за умышленной причинения тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Че, ребята, вам комфортно?»: жители Уфы устроили давку в утреннем автобусе
В центре Уфы обнаружили малолитражку, залитую кровью
Пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова заметили в поезде
Цена логотипа и брендбука для общественного транспорта Башкирии уменьшилась в 20 раз
28-30 ноября в Уфе пройдет Международный форум молодых дизайнеров
Двое уфимцев представили поддельные справки от нарколога, чтобы получить водительские права
Синоптики поделились прогнозом погоды в Башкирии на конец рабочей недели
Глава парламента Башкирии рассказал об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники
Машинисту спичечной фабрики в Уфе зажало руку в дробилке
«Мы хотим, чтобы вы повторяли за нами»: жители Башкирии бесплатно раздали хлеб горожанам
Адвокат рассказал, когда суд поставит точку в громком деле о секс-скандале в уфимской полиции
70 лет вместе: в Уфе супружеская пара отпраздновала «благодатную» свадьбу
В Уфе из горящей высотки эвакуировали 70 человек, включая 8 детей
Уфа вошла в десятку городов России с высоким уровнем жизни