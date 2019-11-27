Машинисту спичечной фабрики в Уфе зажало руку в дробилке

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-27T09:02:06+03:00

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В Уфе сотрудник спичечной фабрики получил серьезную травму после того как его руку зажало в дробилке. О жутком случае на производстве рассказали в пресс-службе Гострудинспекции. Надзорное ведомство на днях начало расследование инцидента.

Несчастный случай произошел ровно неделю назад, 20 ноября, на предприятии по производству спичек. 30-летний машиниста находился за барабанной дробилкой и подавал материалы для рубки отходов древесины. В какой-то момент его руку зажало между транспортной лентой и барабаном.

Коллеги работника сразу же вызвали медиков. «Скорая» доставила пострадавшего в 18-ю ГКБ. Врачи диагностировали молодому машинисту открытый вывих и рану правого предплечья.

Теперь делом занимает Гострудинспекция. В ходе расследования ведомство определит причины случившегося и найдет виновные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU