Машинисту спичечной фабрики в Уфе зажало руку в дробилке
В Уфе сотрудник спичечной фабрики получил серьезную травму после того как его руку зажало в дробилке. О жутком случае на производстве рассказали в пресс-службе Гострудинспекции. Надзорное ведомство на днях начало расследование инцидента.
Несчастный случай произошел ровно неделю назад, 20 ноября, на предприятии по производству спичек. 30-летний машиниста находился за барабанной дробилкой и подавал материалы для рубки отходов древесины. В какой-то момент его руку зажало между транспортной лентой и барабаном.
Коллеги работника сразу же вызвали медиков. «Скорая» доставила пострадавшего в 18-ю ГКБ. Врачи диагностировали молодому машинисту открытый вывих и рану правого предплечья.
Теперь делом занимает Гострудинспекция. В ходе расследования ведомство определит причины случившегося и найдет виновные лица.
ИСТОЧНИК KP.RU