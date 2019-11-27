2019-11-27T08:25:44+03:00
Общество

«Мы хотим, чтобы вы повторяли за нами»: жители Башкирии бесплатно раздали хлеб горожанам

Активисты хотят стать примером для сограждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Молодые парни из города Салавата бесплатно раздали хлеб землякам.

Видеоблогеры с канала «Добрый человек» закупили хлеб, разложили буханки на полке торговой палатки и задаром отдавали их горожанам. По словам активистов, они хотят стать примером для сограждан.

– Мы решили показать вам, как легко и просто сделать людям приятно. Сделать доброе дело. Решили купить хлеб и раздать его на улицах родного города. Любой из вас может сделать добро. Это не так сложно. Мы хотим, чтобы вы повторяли за нами, чтобы это стало модным, – сказал один из активистов.

Разумеется, в основном бескорыстность молодых людей оценили пожилые люди. Поначалу они подходили к торговому павильону с опаской и подозрением, но когда им объяснили суть акции, то забирали себе буханку.

На данный момент видео с бесплатной раздачей хлеба собрало уже 60 тысяч просмотров. В десятках комментариев пользователи единодушно выражают уважение блогерам.

Раздали хлеб БЕСПЛАТНО, Салават // 27.11.Купили хлеб и раздали его бесплатно в своём родном городе. Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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