Адвокат рассказал, когда суд поставит точку в громком деле о секс-скандале в уфимской полиции

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-27T08:18:46+03:00

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Судебное следствие по громкому делу о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфимском отделе полиции, наконец завершено. Судья Равиль Идиатулин выслушал позицию потерпевшей, троих обвиняемых в надругательстве над девушкой, в прошлом высокопоставленных офицеров МВД по Башкирии и свидетелей с обеих сторон. На последнем заседании, которое состоялось 26 ноября, было объявлено, что в ближайшее время начнутся прения сторон.

На самих прениях возможность высказаться дадут всем участникам процесса. Сама потерпевшая может участвовать в этом, но только если захочет – от нее в любом случае будет говорить государственный обвинитель.

- Обычно прения сторон проходят долго, потому что чем дольше говорит защита обвиняемого, тем дольше он находится на свободе. Так же и в этом случае. Суд не будет ограничивать адвокатов по времени, но может прервать, если те будут повторять одно и то же. О каких-либо сроках сложно судить, там же много фигурантов. И выступить должен защитник каждого из них, рассказал «Комсомолке» адвокат Роман Петров.

Лишь после прений сторон судья будет определять, доказана ли вина обвиняемых или нет и на основании этого, вынесет приговор. Но прежде самим обвиняемым дадут последнее слово.

Напомним, 31 октября прошлого года стало известно о том, что дознавательница Уфимского отдела полиции обвинила в групповом изнасиловании троих своих коллег. Сейчас уже бывшие высокопоставленные офицеры МВД по Башкирии Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук дожидаются приговора под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU