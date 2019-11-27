2019-11-27T08:34:47+03:00
Общество

70 лет вместе: в Уфе супружеская пара отпраздновала «благодатную» свадьбу

Супруги познакомились еще до войны и всю жизнь прожили в любви и согласии
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"Фото: скриншот видео ГТРК "Башкортостан"
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Вчера, 26 ноября, в Уфе отмечала 70-летнюю годовщину свадьбы супружеская пара Евгения и Лидии Смирновых. С «благодатной» свадьбой супругов, которым уже давно за 90, но они по-прежнему молоды сердцем и душой, собрались поздравить многочисленные родственники, дети, внуки, друзья и работники Кировского районного ЗАГСа.

Как рассказывает ГТРК «Башкортостан», Лидия и Евгений познакомились в 1939 году под Владивостоком – увидели друг друга на танцах и поняли, что это любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Она была простой сельчанкой, а он – радистом. Когда началась Великая Отечественная война, супруги жили в Ленинграде, позже их эвакуировали из блокадного города. В послевоенные годы Смирновы с двумя детьми приехали в Уфу, где Лидия устроилась на работу на швейную фабрику, а Евгений долгие годы работал на заводе.

Секретом своей долгого и счастливого брака Смирновы считают взаимоуважение и взаимопонимание. Даже с выходом на пенсию супруги не перестают вести активную жизнь: Евгений стал председателем Совета ветеранов, а его жена – старшей по дому. Счастливые супруги с удовольствием нянчили внуков, а сейчас помогают с правнуками и праправнуками.

- Мы очень активные! У нас три внучки, один внук, пять правнуков, два праправнука и две правнучки, - гордится Лидия Смирнова.

«КП-Уфа» присоединяется к поздравлениям и желает супругам Смирновым крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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