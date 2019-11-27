2019-11-27T06:59:56+03:00
Общество

Уфа вошла в десятку городов России с высоким уровнем жизни

Столица Башкирии расположилась на 9 месте, а абсолютным лидером стала Казань
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Финансовом университете при правительстве РФ озвучили итоги исследования, посвященного качеству жизни в городах России. В 2019 году в исследовании участвовали 78 городов с населением выше 250 тысяч человек. Жителям предлагалось оценить уровень жизни в своем городе по следующим критериям: работа служб, отвечающих за ремонт дорог, общественный транспорт и дорожную полицию, развитие образования и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, работа местных властей, качество медицинского обслуживания и общая оценка дел в городе. На основании данных этих опросов эксперты составили топ-10 городов, уровень жизни в которых можно назвать высоким.

На первом месте с большим отрывом оказалась Казань, на втором – Грозный, а замыкает тройку лидеров Тюмень. Уфа заняла в рейтинге предпоследнее место, обойдя только лишь Кемерово. Большинство опрошенных низко оценило качество ремонта дорог и работу дорожной полиции, а также высказало замечания к работе местной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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