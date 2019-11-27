2019-11-27T07:00:31+03:00
Общество

«Усыпите или бросьте в речку»: уфимец бросил искалеченную собаку в ветклинике, чтобы не тратиться на его лечение

Волонтеры собрали деньги на операцию и лечение пса
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уфимские волонтеры рассказали печальную историю собаки, которую сначала сбила машина, а потом от нее отказался хозяин. Все произошло 23 ноября, когда мужчина выгуливал своего пса, но тот выбежал на проезжую часть, где его и сбила машина. Виновники аварии вместе с владельцем отвезли раненное животное в ветеринарную клинику.

- Собака находилась в болевом шоке, с травмой головы и в тяжелом состоянии, - передает UfacityNews.ru слова волонтера Дарьи.

Ветеринары озвучили сумму за операцию – 5 тысяч рублей, поначалу владелец согласился и уехал, оставив пса в ветлечебнице, но потом неожиданно пошел на попятную и заявил, что платить не будет.

- Усыпите ее, надеюсь, не разоритесь. Белая же рядом, в речку бросьте, она по любому уже уродка! – писал хозяин собаки ветеринарам. При этом самому псу стало намного лучше: он даже начал пить и есть.

На спасение несчастного животного пришли волонтеры, которые собрали необходимую сумму и оплатили операцию.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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