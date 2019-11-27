В Уфе из горящей высотки эвакуировали 70 человек, включая 8 детей
Вчера вечером, 26 ноября, в уфимском Инорсе случился пожар: на улице Мушникова вспыхнула однокомнатная квартира в 16-этажном доме. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит домашняя утварь в квартире на пятом этаже, а удушливый дым распространяется по всему подъезду. Из опасной зоны на улицу пожарные вывели 70 жильцов многоэтажки, восемь из которых были дети.
- На месте происшествия работали силы и средства МЧС в составе 12 единиц техники и 41 человек личного состава, -сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
К счастью, возгорание удалось быстро потушить, также обошлось без пострадавших. По некоторым данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка в квартире.
ИСТОЧНИК KP.RU