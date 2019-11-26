В Башкирии осудят уроженца Подмосковья за убийство семилетней давности

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-26T20:20:37+03:00

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В ближайшее время в Абзелиловском районе Башкирии перед судом предстанет житель Московской области, которого обвиняют в убийстве и грабеже. Как сообщает пресс-служба регионального следкома, сотрудникам ведомства удалось собрать все необходимые доказательства, чтобы предъявить обвинение 49-летнему мужчине.

По версии следствия, в августе 2012 года он жестоко расправился над 28-летнем мужчиной и оставил его умирать рядом с селом Красная Башкирия. Тело несчастного нашли в 2,5 километрах от населенного пункта. Тогда сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, которое оставалось нераскрытым долгих семь лет.

По данным следствия, в ночь на 25 августа между обвиняемым и его жертвой возник конфликт: житель Подмосковья, будучи уверен, что его оппонент является наркоторговцем, нанес ему несколько ударов ножом и ногами и оставил истекать кровью. С собой «на память» он прихватил золотую цепочку несчастного, которую позже оценили в 550 тысяч рублей.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU