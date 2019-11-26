В Башкирии прекращены поиски 28-летней Юлии Александровой

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-26T18:41:38+03:00

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Поиски пропавшей еще 19 ноября 28-летней жительницы Стерлитамака Юлии Александровой прекращены. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак». Добровольцы не сообщают подробностей, но как стало известно «Комсомольской правде» от надежного источника, женщину совместно с волонтерами отыскали сотрудники полиции.

К счастью, Юлия жива и здорова. Где именно удалось найти женщину, не уточняется. Известно, что она не покидала пределы Стерлитамака.

Напомним, в минувшее воскресенье, 24 ноября, знакомые Юлии распространили в социальных сетях пост с просьбой помочь им в поисках пропавшей. На призыв откликнулись волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак» и помогли выйти на след женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU