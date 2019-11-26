2019-11-26T18:01:58+03:00
Общество

В Сибае активисты зафиксировали почти трехкратное превышение ПДК диоксида серы

В городе вновь возникла нестабильная экологическая ситуация
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Сибае вновь зафиксировали превышение ПДКВ Сибае вновь зафиксировали превышение ПДК
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Активисты сообщества «Сибай, дыши!» рассказали, что в городе было зафиксировано очередное превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы. Накануне, 25 ноября, в обеденное время на улице Сарбаева датчик показал трехкратное превышение ПДК.

– Длилось значительное время - около 40 минут, – написали активисты в сообществе. – Утром тот же газоанализатор уже фиксировал газ в воздухе, но до критической отметки не дошло. Почему-то не сработало оповещение. Сейчас на улице снова запах непонятного генеза. На него реагирует прибор с улицы Пролетарской, значит, в составе есть, как минимум, диоксид серы.

Сегодня в паблике также появилась актуальная фотография тлеющего карьера. Активисты отметили, что визуально на снимке можно разглядеть газ.

"Визуально видно газ на камере", - пишут активисты сообщества "Сибай, дыши!"

"Визуально видно газ на камере", - пишут активисты сообщества "Сибай, дыши!"

Напомним, нестабильная экологическая ситуация в Сибае возникла год назад из-за тления руды в недействующем карьере. В ноябре прошлого года был зафиксирован скачок ПДК. Над городом образовался смог, жители жаловались на кашель и головокружение. Власти республики приняли решение затопить карьер, и сейчас проходит третий этап этой работы. Тем временем приборы продолжают фиксировать превышение вредных веществ в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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