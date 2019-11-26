2019-11-26T17:00:23+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ вызволили «заложников» из ГКЗ «Башкортостан»

Правоохранители провели учения по освобождению людей, плененных террористами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники ФСБ отработали меры по нейтрализации террористов и освобождению заложниковСотрудники ФСБ отработали меры по нейтрализации террористов и освобождению заложниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативный штаб ФСБ в Башкирии провел учение по освобождению заложников из здания государственного концертного зала «Башкортостан».

По замыслу сегодня, 26 ноября, группа вооруженных террористов совершила нападение на ГКЗ и захватила часть находившихся на спектакле людей в заложники.

Правоохранители и службы экстренного реагирования отработали меры по эвакуации гражданских из опасной зоны и минимизации последствий террористического акта. Начальник УФСБ по Башкирии ввел режим контртеррористической операции. Было принято решение о проведении «боевого мероприятия», в ходе которого «террористы» были нейтрализованы, а «заложники» – освобождены.

В ходе учения стражи порядка отработали действия всех субъектов борьбы с терроризмом и методики организации проведения операции, а также проверили эффективность мер по обеспечению безопасности объектов массового пребывания людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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