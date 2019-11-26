2019-11-26T15:50:35+03:00
Общество

Работникам скорой помощи в Башкирии повысят зарплаты

Медики начнут получать ежемесячную надбавку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Зарплата сотрудников скорой, по словам министра здравоохранения будет превышать 60 тысяч рубелйЗарплата сотрудников скорой, по словам министра здравоохранения будет превышать 60 тысяч рубелйФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии работникам скорой медицинской помощи повысят зарплату. Об этом стало известно на выездном «Здравчасае», который сегодня, 26 ноября, провел глава республики Радий Хабиров. Совещание состоялось на базе Республиканской скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф.

Врачи республики, работающие в скорой помощи, начнут получать ежемесячную надбавку к зарплате в размере более семи тысяч рублей в зависимости от стажа работы. Как сообщает ИА «Башинформ», с 2020 года фельдшеры дополнительно к ежемесячному жалованию получат пять тысяч рублей, а водитель – три тысячи.

Глава регионального Минздрава Максим Забелин отметил, что средняя зарплата сотрудников «неотложки» в зависимости от стажа, выработки и других факторов будет превышать 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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