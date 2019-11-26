Башкирию накроет северным антициклоном

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-26T15:10:01+03:00

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в среду, 27 ноября

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В среду, 27 ноября, в Башкирии ожидается прохладная погода без осадков.

По данным Башгидромета, 27 ноября на территории республики будет действовать северный антициклон. Ночью по республике температура воздуха местами опустится до -20 градусов. Днем потеплеет до -5, -10. Осадков не ожидается.

В столице Башкирии будет немного теплее. Ночью в Уфе температура воздуха опустится до -10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -5 градусов. Ближе к вечеру возможен небольшой снег.

На дорогах республики возможно образование гололедицы – в МЧС Башкирии просят водителей соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU