«Недолюбила, недопоняла, недоласкала»: в Башкирии в День матери с собой покончила 15-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:05 2019-11-26T15:06:22+03:00

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В одной из деревень Абзелиловского района Башкирии покончила с собой 15-летняя девушка. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что школьница свела счеты с жизнью в собственном доме. По предварительным данным, воскресным утром 24 ноября, в международный День матери, ее тело обнаружил самый близкий человек – мама.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД, СК и следственно-оперативной группы изъяли одежду девушки и ее мобильный телефон.

Мать погибшей смогла прийти в себя только сегодня. На своей странице в социальной сети она написала: «Недолюбила, недопоняла, недоласкала, не уберегла мою дочечку, моего ангелочка, моё сердце с тобой». В комментариях женщине приносят соболезнования родные и близкие.

Известно, что девушка училась в восьмом классе деревенской школы. Судя по постам в соцсетях, она тяжело переживала смерть отца. Довольно часто на своей странице она публиковала депрессивные цитаты и высказывания: «Кто-то хочет папу олигарха, а кто-то просто, чтобы он был», «Однажды нас не станет», «Боль от потери близких с годами не проходит». Что именно стало причиной необдуманного поступка, предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним, по данным регионального Следственного комитета, в этом году более 75% самоубийств или попыток суицида были совершены подростками в возрасте от 15 до 17 лет.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования матери, родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU