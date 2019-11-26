Глава Башкирии утвердил в должности председателя госкомжилнадзора Ильдара Шафикова

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-26T14:09:53+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении председателем Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства. Госкомжилнадзор 37-летний специалист возглавляет с 2015 года.

Согласно справке на сайте главы региона, Шафиков родился в селе Кушнаренково. Он окончил два вуза: Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет.

В госструктурах начал работать с 2011 года. Тогда он занял пост помощника земельных и имущественных отношений, после чего стал начальником отдела административной работы минземимущества. В 2014 году был назначен на должность заместителя главы министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU