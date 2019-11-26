Уфимцу, осужденному за изнасилование внучки, отказали в помиловании

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-26T13:38:21+03:00

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Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев провел заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. Ни одно из двух ходатайств не получило поддержку.

Первое прошение подал неоднократно судимый за различные преступления 65-летний мужчина. В 2017 году его посадили на 14 лет за изнасилование внучки. Второе ходатайство пришло от заключенного, который в составе преступной группы занимался оборотом наркотиков в Уфе. Он принимал заказы в интернете и реализовывал отраву через потайные закладки.

Толкачев отметил, что «несмотря на кажущуюся однозначность преступлений, члены комиссии досконально изучают все обстоятельства дел», они лично общаются с осужденными и оценивают степень их раскаяния. При рассмотрении дел об изнасиловании и наркоторговле мнение комиссии было единодушным – оба ходатайства не получили поддержку.

Отмечается, что всего за 2019 год комиссия рассмотрела 65 прошений о помиловании и одобрила шесть из них.

ИСТОЧНИК KP.RU