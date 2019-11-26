2019-11-26T12:57:23+03:00
Происшествия

В гибели заживо сварившихся под землей жителей Пензы нашли уфимский след

В машине, провалившейся в яму с кипятком, погибли двое мужчин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Когда спасатели вытащили машину из ямы, находившиеся в салоне мужчины уже были мертвыКогда спасатели вытащили машину из ямы, находившиеся в салоне мужчины уже были мертвы
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Одним из возможных виновников трагедии в Пензе, где автомобиль с двумя мужчинами в салоне провалился в яму с кипятком, стала экспертная организация из Уфы. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

Собственно, что произошло. Ранним утром 19 ноября в городе Пензе на улице Аустрина автомобиль «Лада Ларгус» провалился под асфальт. Провал образовался из-за прорыва тепломагистрали, и машина буквально свалилась в кипяток. Когда спасатели достали ее из ямы, водитель и пассажир уже были мертвы, они захлебнулись в воде с температурой около 75 градусов. После происшествия местный СК завел уголовное дело, начались массовые проверки. Одну из них провела региональная прокуратура.

Фото: МЧС по Пензенской области

Фото: МЧС по Пензенской области

Косвенную роль в пензенской трагедии могла сыграть уфимская экспертная организация, которая еще в 2018 году провела оценку промышленной безопасности на злополучной тепломагистрали. В заключении говорилось, что ее техническое устройство соответствует всем требованиям.

– В ходе экспертизы критические утончения толщины стенки трубопровода обнаружены не были, – отметили в прокуратуре.

Тем временем проверка, инициированная самими надзорным органом, выявила, что «толщина стенок трубы в месте прорыва составляет от 2 мм до 4 мм, что не соответствует выводам экспертизы». Это значит, что уфимская фирма оказала услугу ненадлежащего качества, из-за чего не были проведены своевременные ремонтные работы. В противном случае разрушение трубопровода и человеческих жертв можно было избежать.

Прокуратура Пензенской области передала материалы проверки в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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