2019-11-26T12:10:32+03:00
Происшествия

В Уфе молодой парень вынес из магазина ящик пива

Однако далеко уйти ему не удалось [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот с записи камеры видеонаблюденияфото: скриншот с записи камеры видеонаблюдения
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В Уфе задержали воришку, который вынес из магазина ящик пива. Инцидент произошел вечером в Калининском районе Уфы. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Когда мужчина зашел в маркет, то сразу же привлек внимание продавцов. Их опасения подтвердились: неизвестный остановился возле выхода, где стояли коробки с пивной продукцией, и взял одну из них, даже не думая расплачиваться. Далеко молодому человеку уйти не удалось. Ему вдогонку бросились двое сотрудников магазина. Они задержали его, а потом передали полицейским из патрульно постовой службы.

Задержанным оказался 27-летний житель Орджоникидзевского района. Он объяснил полицейским, что решился на преступление, потому что у него дома закончилось спиртное. В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «покушение на грабеж».

В Уфе мужчина пытался украсть ящик пива из магазина.Пресс-центр МВД по РБ, г.Уфа

ИСТОЧНИК KP.RU

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