2019-11-26T11:45:21+03:00
Общество

Уфимцы задолжали 100 млн рублей за сбор и вывоз мусора

Чтобы увеличить собираемость, регоператор попросил данные о населении у миграционной и налоговой служб
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всего жители республики задолжали регоператору 232 млн рублейВсего жители республики задолжали регоператору 232 млн рублей
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Долг жителей Уфы перед региональным оператором за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов по состоянию на 1 ноября составляет 100 млн рублей. Об этом на оперативке в городской администрации рассказала Елена Шевчук, заместитель директора МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города».В общей сложности по республике граждане задолжали за услуги регоператора 232 млн рублей.

Для эффективного сбора средств МУП тестирует систему автоматического обзвона должников при помощи телефонной связи и СМС.

– Организована работа по информированию населения через сайты, социальные сети, информационные стенды на подъездах домов, в организациях и другие, - пояснила Елена Шевчук.

Одной из основных проблем, связанных с собираемостью платежей, она назвала отсутствие достоверной базы данных юридических и физических лиц, а также картотеки по фактически зарегистрированным гражданам в квартирах. Регоператор обратился в миграционную и налоговую службы и попросил раскрыть информацию о юридических и физических лицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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