В микрорайоне Уфы в овраге обнаружили замерзший труп мужчины без верхней одежды

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-26T10:57:52+03:00

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В уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон прохожие обнаружили мертвого мужчину. На нем не было верхней одежды: только футболка и штаны.

Страшную находку сделали местные жители сегодня утром, 26 ноября. Один из них опубликовал фотографию с телом погибшего в соцсети. На снимке видно, что труп лежит в низине, рядом с лесополосой. Очевидцы вызвали полицейских.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы: полиция и следственный комитет. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU