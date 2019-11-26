2019-11-26T09:52:02+03:00
Общество

«Ушел устраиваться на работу и не вернулся»: в Уфе десятый день разыскивают без вести пропавшего молодого отца

Дома Рафиса Вакилова ждут супруга и двое маленьких детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Уфе уже десятый день разыскивают без вести пропавшего Рафиса Вакилова. Утром 16 ноября 24-летний парень вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Родственники хватились молодого человека вечером, когда не смогли до него дозвониться – телефон был отключен. На следующий день они обратились в полицию, а после – в региональный филиал поисковой организации «Лиза Алерт».

В настоящий момент волонтеры распространяют ориентировки по социальным сетям и прочесывают город. Дома молодого уфимца ждут супруга и двое маленьких детей – одному четыре года, а другому всего три месяца. По словам родственницы Рафиса, в день пропажи он отправился устраиваться на работу.

– Ушел по поводу работы договариваться и обещал вернуться вечером. Так и не вернулся. Телефон отключен. В социальные сети не выходит. С собой взял теплую рабочую одежду и паспорт, – рассказала корреспонденту «КП-Уфа» сестра пропавшего. – Я точно не знаю, что за работа. Он сказал, что на стройку на улице Энтузиастов. Добрался до работы или нет, я не знаю.

Приметы: рост – 180 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. В день пропажи Рафис был одет в черную милитари куртку и черные кроссовки.

Всех, кто владеет информации о местонахождении Рафиса Вакилова, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 (горячая линия «Лиза Алерт») или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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