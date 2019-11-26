2019-11-26T09:31:27+03:00
Происшествия

Житель Башкирии взял в банке кредит на миллион рублей, чтобы купить криптовалюту

Но в итоге попался на крючок мошенников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Биткоины парень так и не получилБиткоины парень так и не получилФото: Иван МАКЕЕВ
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Новый вид мошенничества был выявлен в башкирском городе Нефтекамске. Представители сомнительной организации попросили местного жителя перевести для покупки криптовалюты 900 тысяч рублей. Итог оказался предсказуемым: парень лишился огромной суммы денег, но заветные биткоины так и не получил.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, в дежурную часть полиции обратился 27-летний нефтекамец. Он рассказал правоохранителям, что недавно наткнулся в интернете на видео, в котором рассказывалось о «легких деньгах».

Возможность получить средства, не прилагая усилий, заинтересовала молодого человека, и он зарегистрировался на сайте, оставив контактные данные. С ним сразу связался оператор и предложил приобрести для «работы» криптовалюту биткоины. Для этого у потерпевшего попросили 700 тысяч рублей.

Парень оформил кредит в банке и перечислил средства на указанный счет. Позвонив второй раз, представитель сомнительной организации попросил перевести еще 196 тысяч рублей. Молодой человек не растерялся и здесь, воспользовавшись кредитной картой.

В какой-то момент потерпевший понял, что творится неладное, и когда ему позвонили уже в третий раз, он отказался участвовать в деле и попросил вернуть вложенные деньги. На том конце провода ответили, мол, чтобы получить средства, нужно перечислить еще 300 тысяч рублей – иначе вся сумма сгорит. После этого гражданин обратился в полицию за помощью.

Сейчас делом занимается отдел дознания. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, чтобы принять процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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