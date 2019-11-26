В Уфе на Бельском месту насмерть сбили дорожного рабочего
Ночью 23 ноября на Новом мосту через реку Белую произошло ДТП с летальным исходом – под колесами автомобиля погиб дорожный рабочий. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая.
По данным ГИБДД, все случилось в три часа ночи. 26-летний студент одного из уфимских вузов за рулем вазовской «двенадцатой» допустил наезд на 45-летнего мужчину. В составе бригады дорожных рабочих он занимался уборкой проезжей части. Пешеход скончался на месте происшествия.
Известно, что погибший был работником МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений»
В ходе проверку сотрудники Гострудинспекции «определят причины случившегося и виновные лица».
ИСТОЧНИК KP.RU