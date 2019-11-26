2019-11-26T09:03:54+03:00
Происшествия

В Уфе на Бельском месту насмерть сбили дорожного рабочего

Гострудинспекция начала проверку инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД УФАфото: ГИБДД УФА
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Ночью 23 ноября на Новом мосту через реку Белую произошло ДТП с летальным исходом – под колесами автомобиля погиб дорожный рабочий. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая.

По данным ГИБДД, все случилось в три часа ночи. 26-летний студент одного из уфимских вузов за рулем вазовской «двенадцатой» допустил наезд на 45-летнего мужчину. В составе бригады дорожных рабочих он занимался уборкой проезжей части. Пешеход скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший был работником МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений»

В ходе проверку сотрудники Гострудинспекции «определят причины случившегося и виновные лица».

ИСТОЧНИК KP.RU

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