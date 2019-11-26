2019-11-26T08:06:05+03:00
Происшествия

Вахтовый автобус с десятками пассажиров в салоне протаранил в Уфе дом

Четыре человека были доставлены в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В Уфе автобус протаранил дома. В салоне машины в этот момент находилось 30 пассажиров. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

По данным аварийного ведомства, ДТП случилось сегодня, 26 ноября, около восьми часов утра. Шофер вахтового автобуса марки НЕФАЗ врезался в пятиэтажку по проспекту Октября. Всего в салоне пассажирской машины находилось 30 человек, детей среди них не было.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В ДТП пострадало четыре пассажира. Их доставили для осмотра в городскую клиническую больницу №21. Остальные пассажиры пересели другой автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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