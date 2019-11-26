Вахтовый автобус с десятками пассажиров в салоне протаранил в Уфе дом
Четыре человека были доставлены в больницу
фото: МЧС РБ
Изменить размер текста:
В Уфе автобус протаранил дома. В салоне машины в этот момент находилось 30 пассажиров. Об инциденте рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.
По данным аварийного ведомства, ДТП случилось сегодня, 26 ноября, около восьми часов утра. Шофер вахтового автобуса марки НЕФАЗ врезался в пятиэтажку по проспекту Октября. Всего в салоне пассажирской машины находилось 30 человек, детей среди них не было.
фото: МЧС РБ
В ДТП пострадало четыре пассажира. Их доставили для осмотра в городскую клиническую больницу №21. Остальные пассажиры пересели другой автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU