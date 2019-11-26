2019-11-26T07:05:47+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии спасая гуся, стала жертвой лисы

Лесная гостья покусала женщину в собственном сарае
Павел КРАЙНОВ
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Лисицу поймать так и не удалосьЛисицу поймать так и не удалосьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне в деревне Аминево Чишминского района Башкирии произошел необычный инцидент. Местная жительница пришла в сарай, чтобы выгнать гусей на прогулку и увидела внутри лису. Рыжая гонялась за птицей, чтобы ее съесть. Хозяка решила не давать гусей в обиду и ринулась на непрошеную гостью. Не рассчитав силы, женщина поскользнулась и упала. В этот момент хищница решила, что настал хороший момент для атаки.

Внезапно лиса набросилась на женщину и стала кусать за левую ногу. Вскоре рыжая убежала, а хозяйка гусей обратилась в Центральную больницу в Чишмах. Как сообщает районная газета «Родник плюс», в больнице пострадавшую осмотрел врач-рабиолог. Специалист обработал рану и назначил курс лечения.

Как выяснилось, поймать лису, напавшую на человека, так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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