В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 06:31 2019-11-26T06:31:22+03:00

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В ночь на вторник, 26 ноября, в Уфе на Советской площади появилась новогодняя елка. Лесная красавица высотой 28 метров украсила эту площадку впервые за долгое время. Встречать главный атрибут Нового года пришли десятки местных жителей, журналисты и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

Как рассказали в пресс-службе уфимской мэрии, всю дорогу до нового дома елку сопровождали экипажи ГИБДД. Установкой лесной красавицы занимались сотрудники МУП «Горзеленхоз». Как только будет позволять погода, на Советской площади также обустроят новогодний городок, где установят горки и ледяные скульптуры.

Напомним, новогоднюю елку на Советской площади не устанавливали на протяжении пяти лет. В этом году власти решили возобновить традицию.

ИСТОЧНИК KP.RU