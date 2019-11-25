Житель Башкирии пустился в бега, чтобы не платить штраф за сокрытие убийства

СЕГОДНЯ 19:49 2019-11-25T19:49:13+03:00

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Житель Башкирии прятался от приставов, чтобы не платить штрафа за сокрытие тяжкого преступления.

В тот злополучный день мужчина пил алкоголь в компании приятелей и дамы. Между двумя участниками застолья внезапно вспыхнул конфликт, который закончился жестоким убийством. Виновный в преступлении попросил друга помочь ему: вынести тело жертвы на веранду и скрыть следы расправы. Однако улики они все же оставили, так что сыщики вычислили и убийцу, и свидетеля.

Последний предстал перед судом по статье 316 - укрывательство особо тяжкого преступления. Он получил год и два месяца в колонии-поселении, но потом их заменили штрафом 30 тысяч рублей. Вот только и такой расклад мужчину не устроил - он пустился в бега. Приставам пришлось арестовать его счета и закрыть ему выезд на границу.

- После этого осужденный явился к судебному приставу-исполнителю и оплатил назначенный уголовный штраф в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU