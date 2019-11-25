Радий Хабиров объяснил, почему в Уфе машины быстрее становятся грязными

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-25T18:19:23+03:00

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Радий Хабиров на своей странице в соцсетях признался, что неоднократно замечал, как быстро пачкаются машины зимой. Причина в реагентах, которыми обрабатывают дороги, чтобы те не заледенели.

- Иногда хочется вслед за соседями воскликнуть: «Ну вот кто придумал ЭТИМ дороги поливать?!», но я довольно глубоко погружен в предмет, поэтому давайте спокойно все это обсудим, - написал Хабиров.

Он напомнил горожанам, что против обледенения применяются три средства: песок, соль и "бионорд" - все со своими недостатками. Песок создает грязь, а летом превращается в пыль, соль плохо смывается и портит обувь, а "бионорд" заставляет горожан чаще мыть машину.

- На сегодняшний день в Уфе мы решили использовать последний вариант, но только когда есть опасность возникновения гололедицы. В остальное время будем использовать сухую очистку дорог до асфальта, - объяснил Хабиров.

Вместе с тем глава Башкирии подчеркнул, что готов выслушать другие варианты, и предложил всем, кто знает "более эффективные и экологичные средства", отписаться в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU