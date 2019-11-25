Экс-глава города в Башкирии пойдет под суд за передачу квартиры начальнику полиции

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-25T19:03:43+03:00

После незаконного получения «квадратов» высокопоставленный полицейский продал их за 1,5 млн рублей

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В Башкирии под суд пойдет бывший глава города Янаула. Его обвиняют в незаконной передаче квартиры высокопоставленному полицейскому. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2012 году 55-летний глава администрации города издал постановление о выделении начальнику местного отдела полиции четырехкомнатной квартиры площадью 60 «квадратов» в центре города. Формально все прикрывалось договором социального найма. Правоохранитель и его семья, разумеется, были обеспеченными людьми и не относились к категории малоимущих. К тому же у них и так был дом площадью свыше ста квадратных метров.

На основании распоряжения сотрудник МВД смог оформить квартиру в собственность в порядке приватизации. Ущерб муниципалитету в результате махинаций составил 1,4 млн рублей. В 2015 году бывший полицейский перепродал квартиру за полтора миллиона рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении бывший глава города признавать отказывается. Тем временем уголовное дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU