2019-11-25T17:28:30+03:00
Общество

Ремонт подъездов в Башкирии проходит с отставанием от графика

Среди проблемных территорий – Уфа, Стерлитамак, Мелеузовский и Белорецкий районы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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На еженедельной оперативке в правительстве Башкирии, которое прошло сегодня, 25 ноября, подвели промежуточные итоги ремонта подъездов в этом году. С соответствующим докладом выступил гендиректор Регионального оператора республики Павел Сафонов.

На текущий момент в регионе завершены работы на 2 855 подъездах из 4 тысяч запланированных. Всего ремонтом охвачено 3 914 территорий. В число отстающих от графика городов и районов входят Уфа, Стерлитамак, Мелеузовский и Белорецкий районы.

Сафонов заявил, что не все подрядчики подошли к работе ответственно, и все выявленные недостатки и замечания они устраняют за свой счет. Среди проблем, возникших у исполнителей, отмечается дефицит трудовых ресурсов и конструктивных элементов. В связи с этим возникают казусы: в ряде домов выполнены малярные работы, установлены окна, но задерживается монтаж дверей и почтовых ящиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил подчиненных не повышать показатели, включая в список подъезды, которым не требуется ремонт. К слову, в 2020 году запланированы работы на 3 382 объектах. На эти цели в республиканском бюджете заложен 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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