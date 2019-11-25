2019-11-25T16:16:57+03:00
Происшествия

В ходе потасовки у бара в Уфе мужчину ударили ножом

Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские оставили мужчину под стражейПолицейские оставили мужчину под стражей
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Уфимские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

На днях в отдел полиции по микрорайону Сипайлово поступило сообщение о конфликте между посетителями бара. У двоих мужчин возникла ссора, мирно уладить ее не получилось, и они вышли выяснять отношения на улицу. После непродолжительной беседы на повышенных тонах 40-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 31-летнего оппонента.

– Полицейские Отдела полиции №8 задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений сразу после случившегося. Нож изъят. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим. Задержанный признался в содеянном, – передали в пресс-службе регионального МВД.

Раненый в данный момент находится в одной из городских больниц. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело. Правоохранители решили оставить подозреваемого под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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