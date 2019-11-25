В ходе потасовки у бара в Уфе мужчину ударили ножом
Уфимские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
На днях в отдел полиции по микрорайону Сипайлово поступило сообщение о конфликте между посетителями бара. У двоих мужчин возникла ссора, мирно уладить ее не получилось, и они вышли выяснять отношения на улицу. После непродолжительной беседы на повышенных тонах 40-летний мужчина схватил нож и ударил им своего 31-летнего оппонента.
– Полицейские Отдела полиции №8 задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений сразу после случившегося. Нож изъят. Как выяснилось, мужчина ранее уже был судим. Задержанный признался в содеянном, – передали в пресс-службе регионального МВД.
Раненый в данный момент находится в одной из городских больниц. В отношении его обидчика возбудили уголовное дело. Правоохранители решили оставить подозреваемого под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU