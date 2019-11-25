2019-11-25T15:38:27+03:00
Общество

В Башкирии главврач республиканской скорой помощи покинул свой пост спустя 20 лет

Минздрав не стал продлевать трудовой договор с Маратом Зиганшиным
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Зиганшин занимал кресло главврача с 1999 годаЗиганшин занимал кресло главврача с 1999 года
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Главный врач Республиканской станции скорой помощи Марат Зиганшин покинул свой пост спустя 20 лет работы. Сегодня, 25 ноября, он проводит последний день в руководящей должности.

– У Марата Зиганшина истекает срок трудового договора. Продлевать его не стали, – цитирует пресс-секретаря регионального Минздрава ИА «Башинформ».

По какой именно причине министерство решило прекратить сотрудничество с опытным специалистом, не уточняется. Сам Зиганшин признался агентству, что не знает, почему его отстраняют от должности.

До назначения нового главврача республиканской «скорой» занимать пост исполняющего обязанности будет бывший заместитель, Александр Степанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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