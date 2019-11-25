В жестком ДТП в Башкирии с фурой и двумя легковушками погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-25T14:58:17+03:00

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Сегодня днем, 25 ноября, в ДТП на трассе в Иглинском районе Башкирии погиб мужчина. Подробности смертельной аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 1543 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск житель Калтасинского района за рулем вазовской «пятнашки» по неизвестной причине по касательной столкнулся со встречным Ford Focus. После этого отечественная легковушка оказалась на встречку, где ее снесла фура DAF. От сильного удара, который пришелся на водительскую сторону, машину выбросило с трассы в кювет.

Автомобилист из ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью. Помимо него, в салоне находились двое пассажиров – их доставила в больницу карета скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение машин на данном участке автодороги организовано в объезд – через села Урман и Улу-Теляк.

ИСТОЧНИК KP.RU