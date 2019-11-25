В Уфе молодую пару сбил пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-25T14:28:12+03:00

272-й автобус не работал на маршруте в момент ДТП

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В Уфе молодая пара угодила под колеса пассажирского автобуса. О дорожном инциденте сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным правоохранительного ведомства, 47-летний водитель ПАЗа при повороте с улицы Травмайной на Седова сбил двоих пешеходов – те пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что автобус №272 следовал не по маршруту, и в его салоне не было пассажиров.

Пешеходы – 25-летний молодой человек и 24-летняя девушка – получили ушибы. После оказания медпомощи в ближайшем медучреждении их отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU