2019-11-25T13:54:49+03:00
Происшествия

Под Уфой неизвестный пробрался в мечеть и вытащил деньги из ящика для пожертвований

Злоумышленник пробрался в здание, отжав пластиковое окно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: shaincroft Шайнуров // 2гисфото: shaincroft Шайнуров // 2гис
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Под Уфой неизвестный обокрал мечеть. По данным собственного источника «КП-Уфа», все произошло в полчетвертого ночи 23 ноября.

Денежные средства были похищены из мечети, расположенной в селе Нагаево. Злоумышленник пробрался в здание, отжав пластиковое окно. После этого он взломал навесной замок металлического ящика для пожертвования и взял оттуда энную сумму денег. Утром того же дня с заявлением о краже в местный отдел полиции обратился имам-хатыб мечети.

На месте происшествия криминалисты изъяли следы руки обуви, пуговицу, которая могла принадлежать вору, след перчатки и видеозапись. По всей видимости, преступление зафиксировала камера наблюдения. Следком возбудил уголовное дело по статье "кража" и в настоящий момент проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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