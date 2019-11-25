2019-11-25T13:19:29+03:00
Общество

Столовое оборудование в школах Башкирии изношено на 63%, в детсадах – на 65%

В правительстве назвали основные проблемы в пищеблоках образовательных организаций
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Оборудование в столовых будут модернизировать в течение пяти летОборудование в столовых будут модернизировать в течение пяти летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели итоги аудита школьного питания в более чем 500 школ из 50 муниципалитетов республики. С докладом о выявленных проблемах выступил председатель госкомитета по защите прав потребителей Алексей Гусев.

В первую очередь чиновник отметил, что в пищеблоках образовательных учреждений изнашивается оборудование. В школах износ составляет 63%, а в детсадах – 65%. По предварительным подсчетам, общая сумма средства, необходимых для переоснащения пищеблоков, составляет 549 млн рублей. И это без стоимости ремонта самих помещений.

– Сразу мы, конечно, такие деньги не дадим, но вы ведите диалог, посовещайтесь. Небольшими суммами выделять сможем, лет на пять программу сделайте. У нас много расходов, на самом деле, – прокомментировал Хабиров.

Среди проблем Гусев также отметил отсутствие единых стандартов оказания услуги, невысокое качество сырья, несоблюдение обязательных требований санитарных норм и правил и кадровый голод. Средний возраст сотрудника в школьных и детсадовских столовых составляет 56-58 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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