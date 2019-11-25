В Уфе на два месяца закрыли крупные парковки

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-25T10:53:14+03:00

Стоянки перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади будут недоступны до 31 января

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии временно закроют две крупные парковки. Речь идет о стоянках перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Въезд на парковки был ограничен буквально вчера, 24 ноября, и откроется только 31 января. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднования Нового года.

– Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства, – передали городские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU