В Уфе на два месяца закрыли крупные парковки
Стоянки перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади будут недоступны до 31 января
Парковки будут закрыты до 31 января
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В столице Башкирии временно закроют две крупные парковки. Речь идет о стоянках перед Конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
Въезд на парковки был ограничен буквально вчера, 24 ноября, и откроется только 31 января. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднования Нового года.
– Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и приносит извинения за возможные неудобства, – передали городские власти.
ИСТОЧНИК KP.RU