Сумма ущерба от незаконной добычи полезных ископаемых в Башкирии превысила 154 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-25T09:53:33+03:00

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С начала 2019 года в Башкирии выявили 162 случая незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), сумма ущерба составила более 154 млн рублей. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр экологии и природопользования Урал Искандаров.

По его словам, за прошедшие 10 месяцев надзорными органами было проведено около 1500 рейдовых мероприятий – в 6 раз больше, чем в прошлом году. К административной ответственности привлечено 171 лицо, среди них 113 – физические. В общей сложности они выплатили штрафов на 9,2 млн рублей. В суды направлены иски на 43 млн рублей.

– По имеющимся сведениям в истекшем периода 2019 года МВД ведет расследования по пяти фактам незаконной добычи ОПИ в Баймакском, Ишимбайском, Зилаирском районах. Из них два уголовных дела возбуждено по материалам Минэкологии, два по материалам МВД и одно по результатам совместной проверки, – сообщил Искандаров.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя доклад министра, отметил, что «необходимо, чтобы уголовные дела до реализации» и попросил «не гонять» обычных людей.

– Чтобы не получилось, что жители деревень, которые традиционно брали себе для каких-то, может быть, бытовых вопросов: забор себе сделать, фундамент. Их-то не надо гонять. Надо гонять тех, кто с техникой приходит и в коммерческих масштабах работает, – сказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU