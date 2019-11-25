2019-11-25T09:52:37+03:00
Общество

Власти Башкирии озвучили, когда будет действовать запрет на продажу спиртного на Новый год

Об этом рассказал руководитель администрации главы республики
Павел КРАЙНОВ
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3 января спиртное в Башкирии продавать не будут3 января спиртное в Башкирии продавать не будутФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 25 ноября, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве стало известно, что во время новогодних праздников один день не будут продавать алкоголь, а еще три дня будут действовать ограничения. Об этом заявил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

- Третьего января вообще не будем продавать, а четвертого, пятого и шестого – ограничим до 14:00 часов, - подчеркнули Сидякин.

Радий Хабиров подчеркнул, что времени для принятия соответствующего закона на уровне республики достаточно. Проект закона в ближайшее время будет представлен в Госсобрании-Курултае.

- Готовьтесь к критике, кстати, - предостерег коллег глава Башкирии, комментируя решение ограничить продажу спиртного на новогодние праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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