2019-11-25T08:57:32+03:00
Происшествия

Житель Башкирии довел собственную мать до убийства

Все произошло прямо в квартире семьи
Рустем АХУНОВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Жительница Стерлитамака зарезала взрослого сына в порыве алкогольного угара.

Известно, что жуткий инцидент произошел в Стерлитамаке на прошлых выходных. 56-летняя мать распивала алкоголь в компании своего 37-летнего безработного сына. Между родителем и отпрыском начался словесный конфликт, который перерос в кровавую драму. Женщина схватила со стола нож и одним ударом в сердце убила сына.

Вскоре на место приехали полицейские и медики. Последним оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего мужчины. Стражи порядка задержали мать-убийцу и изъяли с места преступления окровавленный нож. В убийстве сына женщина призналась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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