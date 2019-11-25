Житель Башкирии довел собственную мать до убийства
Жительница Стерлитамака зарезала взрослого сына в порыве алкогольного угара.
Известно, что жуткий инцидент произошел в Стерлитамаке на прошлых выходных. 56-летняя мать распивала алкоголь в компании своего 37-летнего безработного сына. Между родителем и отпрыском начался словесный конфликт, который перерос в кровавую драму. Женщина схватила со стола нож и одним ударом в сердце убила сына.
Вскоре на место приехали полицейские и медики. Последним оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего мужчины. Стражи порядка задержали мать-убийцу и изъяли с места преступления окровавленный нож. В убийстве сына женщина призналась.
ИСТОЧНИК KP.RU