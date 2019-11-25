Получил компенсацию инвалид, год отсидевший за двойное убийство, совершенное братьями из Башкирии

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-25T08:41:12+03:00

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История с убийством пожилой супружеской пары в Татарстане подошла к завершению. Отсидевший в СИЗО целый год по ложному обвинению 49-летний инвалид получит компенсацию.

Напомним, все началось еще в 2016 году, когда жителя села Новые Чути Абузара Гафурова задержали по подозрению в убийстве соседей – двух пожилых супругов. С ними зверски расправились в ночь на 17 апреля, к тому же пропал их автомобиль Renault. Задержанного заставили написать явку с повинной, из которой следовало, что убитые задолжали ему две тысячи, и он с ними поквитался.

Мужчина провел под стражей в СИЗО целый год, после чего в деле начали появляться новые подробности. Причастность двоих братьев из Башкирии к двойному убийству удалось установить после того как дело перешло в 1-й отдел по расследованию особо важных дел.

Выяснилось, что оба работали на участке убитой пары. В тот вечер они вместе пили и поссорились. После этого, ночью, один из братьев проник в дом и с помощью ножа и топора расправился с супругами. Второй в это время стоял на стреме. Угнанный Renault преступники «отмыли» и продали перекупщику. В конечном счете первый, взявший на себя всю «грязную» работу, получил 20 лет колонии строгого режима, а второй отделался условным сроком.

Что до ложно обвиненного в убийствах Гафурова, то его выпустили из СИЗО 30 апреля 2017 года. По словам родственников инвалида, в изоляторе он лишился зрения и последнего рассудка.

– Это был добрый человек, который любил свою семью и заботился о ней. Теперь это глубокий инвалид, не способный даже к самообслуживанию, – рассказал родственник Абузара порталу «Вечерняя Казань».

В начале ноября мужчины поместили в дом-интернат для инвалидов. Его адвокат Эдуард Багаутдинов потребовал от Минфина РФ 5 млн рублей компенсации за тот год, который Абузар провел в заключении. 20 ноября суд удовлетворил иск, но частично – на 850 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU