В Башкирии водитель погубил жену во встречном ДТП
На трассе в Чишминском районе Башкирии в результате столкновения двух легковушек погибла женщина. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.
Смертельный инцидент произошел накануне, 24 ноября, в пятом часу дня. На третьем километре автодороги Арсланово-Чишмы-Киргиз-Мияки уфимец за рулем Hyundai Solaris, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Renault Sandero. После удара обе легковушки вылетели в кювет.
фото: ГИБДД РБ
Дорожная авария унесла жизнь супруги водителя Hyundai. Она погибла до приезда скорой помощи. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 15 ДТП, в которых один человек погиб и 18 пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU