2019-11-25T08:06:41+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель погубил жену во встречном ДТП

После столкновения обе легковушки оказались в кювете
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На трассе в Чишминском районе Башкирии в результате столкновения двух легковушек погибла женщина. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Смертельный инцидент произошел накануне, 24 ноября, в пятом часу дня. На третьем километре автодороги Арсланово-Чишмы-Киргиз-Мияки уфимец за рулем Hyundai Solaris, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Renault Sandero. После удара обе легковушки вылетели в кювет.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Дорожная авария унесла жизнь супруги водителя Hyundai. Она погибла до приезда скорой помощи. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 15 ДТП, в которых один человек погиб и 18 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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