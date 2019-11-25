2019-11-25T07:30:24+03:00
Общество

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии за 2019 год

В список вошли 15 моделей авто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Самые популярные кроссоверы и внедорожники в Башкирии объединили в топ-15. Рейтинг составлялся на основании данных о регистрации новых авто за 10 месяцев текущего года.

Лидером списка стал кроссовер из Южной Кореи - Hyundai Creta. Таких моделей было продано 2249 штук. Вторым в рейтинге оказался кроссовер из Франции - Renault Duster. Жители Башкирии приобрели 1402 автомобиля этой модели. Замыкает тройку очередная южнокорейская модель - Kia Sportage. Их зарегистрировали 980 покупателей. Первый российский автомобиль в этом списке - Lada 4x4, в Башкирии купили 900 моделей. Пятое место - за очередным Renault, но теперь уже Kaptur. Их было продано 863 штуки.

Как сообщает издание UfaTime.ru, в топ-15 также вошли Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Nissan Terrano и Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser и Renault Arkana.

ИСТОЧНИК KP.RU

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