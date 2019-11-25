Радий Хабиров высказался по поводу ограждений и шлагбаумов во дворах

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-25T07:06:17+03:00

Зачастую из-за таких ограждений экстренные службы не могут выполнять свою работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Башкирии прояснил свою позицию относительно закрытых дворов. Он не одобрил так называемый дворовый суверенитет, заметив, что в некоторые дворы "перестали пускать детей". По мнению Хабирова, это неправильно.

Установку шлагбаумов и ограждений на придомовых территориях должны контролировать власти, приводит мнение Хабирова издание Медиакорсеть.

Зачастую закрытые дворы не защищают жильцов от опасности, а наоборот, подвергают их жизни риску. Так, шлагбаумы и другие преграды мешают работе спасателей, пожарных и сотрудников скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU