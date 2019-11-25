Радий Хабиров высказался по поводу ограждений и шлагбаумов во дворах
Глава Башкирии не одобрил такое самоуправство
Зачастую из-за таких ограждений экстренные службы не могут выполнять свою работуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Глава Башкирии прояснил свою позицию относительно закрытых дворов. Он не одобрил так называемый дворовый суверенитет, заметив, что в некоторые дворы "перестали пускать детей". По мнению Хабирова, это неправильно.
Установку шлагбаумов и ограждений на придомовых территориях должны контролировать власти, приводит мнение Хабирова издание Медиакорсеть.
Зачастую закрытые дворы не защищают жильцов от опасности, а наоборот, подвергают их жизни риску. Так, шлагбаумы и другие преграды мешают работе спасателей, пожарных и сотрудников скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU