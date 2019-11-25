2019-11-25T06:38:39+03:00
Общество

Начало недели в Башкирии будет солнечным и морозным

На дорогах снова прогнозируют гололед
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Снегопадов пока не предвидится, только гололедицаСнегопадов пока не предвидится, только гололедицаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Последняя неделя ноября в Башкирии будет по-зимнему морозной, но обойдется почти без осадков.

Синоптики из Башгидромета рассказали, что понедельник, 25 ноября, выдастся холодным. Днем столбик термометра опустится до -2,-7 градусов. В некоторых районах выпадет снег.

Схожая температура установится и в последующие дни. В ночь на 26 и 27 ноября ожидается до -11 градусов мороза, а при прояснении и до -16. Днем же будет почти в два раза теплее -4,-9 градусов, причем большую часть времени будет светить солнце.

Ветер в начале недели будет преимущественно юго-западный, без сильных порывов. Снегопада метеорологи не предрекают, зато предупреждают о гололеде на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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