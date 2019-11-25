В Башкирии выросли цены на некоторые продукты

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-25T06:16:10+03:00

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За неделю в Башкирии снова изменилась стоимость продуктовой корзины. Аналитики Башстата провели традиционный мониторинг цен на основные продукты питания и обнаружили, что часть из них заметно подорожала.

Лидером по росту цен оказались сосиски и сардельки, которые подорожали на 2,8 процента - до 327 рублей за килограмм. Возросла и стоимость свежих помидоров - на 2,5 процента до 92 рублей за кило.

На 2,1 процента подорожали жирный творог и стерилизованное молоко. На прилавках их можно найти по цене 311 и 66 рублей соответственно.

Незначительно прибавили в цене вареная колбаса, свинина, сметана, сливочное масло, сыр, яйца.

А вот баранина и подсолнечное масло упали в цене на 3,5 и 3,2 процента. Теперь они стоят примерно 389 и 90 рублей за килограмм и литр. В список подешевевших продуктов также попали говядина, колбасы, курица, мороженая рыба и некоторые категории овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU