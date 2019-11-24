2019-11-24T18:58:30+03:00
Происшествия

В Башкирии в садовом участке нашли труп мужчины с двумя сосудами

Тело несчастного пролежало так около двух месяцев
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На днях жители города Октябрьский сделали неожиданную и жуткую находку. Вблизи садового товарищества «50 лет Октября», что в 21 микрорайоне города, они обнаружили тело неизвестного мужчины. На вид несчастному около 50-55 лет. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в правоохранительных органах, по предварительной версии, погибший пролежал там около двух месяцев – тело уже начало разлагаться. Запах по округе стоял соответствующий.

С места, где обнаружили мужчину, сотрудники правоохранительных органов изъяли бутылку объемом 0,5 литра, которая лежала около тела и пластиковый баллон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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