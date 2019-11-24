Рыбаки из Башкирии засняли трогательное спасение двух раненых лосей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-11-24T18:37:04+03:00

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История чудесного спасения двоих лосей из ловушки пришла к нам из Чишминского района Башкирии.Рано утром в пятницу, 22 ноября, жители села Калмашево отправились на рыбалку на местное озеро и обнаружили там на тонком льду двоих раненых лосей. Животные сидели посреди водоема и не могли пошевелиться. Возможно, они спасались бегством от волков, которые на них охотились.

Недолго думая, мужчины пришли на помощь лосям. Несмотря на тонкий лед и опасность провалиться в воду, рыбаки приблизились к животным и перевязали их туловище веревкой. Затем они по очереди вытащили перепуганных и раненых лосей на берег. Спасательную операцию рыбаки записали на видео и выложили ролик в социальные сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/745755" frameborder="0"></iframe> Жители Башкирии спасли раненых лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU