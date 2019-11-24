2019-11-24T17:30:31+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Ак Барса» в юбилейном «Зеленом дерби»

Матч завершился серией буллитов, где сильнее оказались казанцы
Павел КРАЙНОВ
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Точку в матче поставил ветеран «Ак Барса» Данис ЗариповТочку в матче поставил ветеран «Ак Барса» Данис ЗариповФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 24 ноября, на льду «Уфа-Арены» состоялось юбилейное, 200-е по счету «Зеленое дерби». Уфимский «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс» уже во второй раз в этом сезоне. Подопечные Николая Цулыгина смогли отыграться после 0:2 в первом периоде и перевели игру в овертайм, а затем и к буллитам. К сожелению, в серии штрафных сильнее оказались хоккеисты из Казани.

В первом периоде подопечные Дмитрия Квартального дважды поразили ворота Юхи Метсолы. Отличились Роман Рукавишников и Альберт Яруллин.

Во втором периоде «Салават» усилиями Захара Арзамасцева одну шайбу отыграл – 1:2.

В третьем периоде хоккеисты «Ак Барса» забросили еще одну шайбу, гол на счету Владислава Кара. В третьем игровом отрезке уфимские хоккеисты смогли забросить две шайбы и перевести игру в овертайм. Сначала отставание в счете сократил Сакари Маннинен, а за шесть секунд до сирены третью шайбу «Салавата» в этом матче забил Никита Сошников.

В дополнительное время команды не смогли выявить победителя, и игра перешла в серию послематчевых буллитов. Победную шайбу в ворота Юхи Метсолы забил ветеран «Зеленых дерби» и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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